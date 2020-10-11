“اذهبوا لإيقاف أردوغان على مهاجمتنا”.. أهالي عين ديوار بريف الحسكة يطردون الدورية الروسية بعد وصولها القرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انسحاب القوات الروسية بعد تمركزها ساعات قليلة في قرية عين ديوار بريف الحسكة، إثر ملاسنات مع أهالي ونساء القرية الذين عبروا عن رفضهم التواجد الروسي في منطقتهم.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن نقاشاً حاداً جرى بين ضابط روسي وسيدة من سكان القرية، الذي قال بأن القوات الروسية جاءت لحماية المواطنين، واتهم “الروسي” الأهالي بتقاضي الأموال لاعتراض الدوريات الروسية، بينما ردت عليه إحدى النساء قائلة: “اذهبوا من هنا نحن لا نريدكم نحن في أمان.. اذهبوا لإيقاف أردوغان على مهاجمتنا.. أنتم غدرتم بنا في عفرين وسري كانية اذهبوا وإستردوها من أردوغان.. ما عملكم هنا؟.. نحن لسنا بحاجة لحمايتكم”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم، اليوم، بأن أهالي قرية عين ديوار في ريف مدينة المالكية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، اعترضوا رتلاً روسياً مؤلفاً من 11 آلية عسكرية، ومنعوه من العبور على الطريق الرئيسية للبلدة.

ورصد المرصد صباح اليوم، دورية عسكرية سيرتها القوات الروسية في محيط مدينة عين عيسى شمالي الرقة