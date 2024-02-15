ارتفاع أسعار الخضار والمواد التموينية يرهق الأهالي ضمن مناطق النظام وسط استمرار انهيار الأوضاع الاقتصادية

لا تزال مناطق سيطرة قوات النظام تشهد انهياراً كبيراً في الاقتصاد وتدني الأوضاع المعيشية للمدنيين، حيث يعانون من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية من مواد غذائية ومحروقات وأدوية، وسط استمرار تعامي حكومة النظام عن كل ذلك وعدم المبادرة بأي حلول تخفف من معاناة السورين، نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية وعدم وجود فرص عمل وتدني حد أجور العمال ورواتب الموظفين.

وفي ظل فصل الشتاء البارد تشتكي العائلات من عدم قدرتها على شراء مادة المازوت للتدفئة والانقطاع الشبه كامل للتيار الكهربائي، وغلاء تكاليف كهرباء موالدات “الأمبيرات”، كما تشتكي من ارتفاع أسعار الخضار وعدم قدرة معظم العائلات على شراءها، فضلاً عن غياب اللحوم عن الموائد.

وفي جولة على الأسواق لاستطلاع أسعار الخضار في مدينة دمشق، كانت على النحو التالي: كيلو البندورة 9000 ليرة، كيلو الليمون 1300 ليرة، كيلو البطاطا 6000 ليرة، كيلو البصل 6500 ليرة، كيلو الملفوف 1500 ليرة، كيلو الباذنجان 8500 ليرة، كيلو الجزر 2300 ليرة، كيلو اللفت 1300.

كما تشهد أسعار اللحوم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار ليجد معظم السوريين أنفسهم أمام واقع مرير، حيث يكفي راتب الموظف لشراء كيلو ونصف من اللحوم، بينما تعجز عائلات عن شراء الخضار لوجبة واحدة يومياً ولاسيما ممن تعيش بدون معيل أو بدون عمل لأحد أفرادها، وقد علق الكثير من السوريين على الارتفاع الجديد لأسعار الخضار منددين بالواقع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد، ومؤكدين بأن تجار متنفذين هم من يستغلون الظروف المعيشية ويساهمون في رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، وبأن الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تبقى حبراً على ورق ولا أحد يلتزم بها، حيث تباع الخضار بأسعار أعلى بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 50 بالمئة عن تلك التي تحددها حكومة النظام.

أما عن أسعار المواد التموينية فقد شهدت هي الأخرى خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً، وكانت على النحو التالي: لتر الزيت النباتي 26000 ليرة، كيلو السكر 14000 ليرة، كيلو الأرز 15000 ليرة، كيلو دبس البندورة 19000 ليرة، كيلو الفاصولياء 32000 ليرة، كيلو العدس الأحمر 23000 ليرة.

وييستمر انهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، حيث وصل سعر تصريفها في العاصمة دمشق 14450 شراء، و1460 مبيع، وفي مدينة حلب وصل سعر تصريفها إلى 14500 شراء و14650 مبيع، أما في مدينة الحسكة فقد وصلت إلى 15010 شراء و15110 مبيع.