ارتفاع تكاليف العلاج وقلة الخبرة.. واقع طبي متدهور يزيد من معاناة الأهالي في مدينة الحسكة

ماتت الإنسانية هكذا وصف أهالي مدينة الحسكة الوضع الطبي في المدينة حيث ارتفعت أجور معاينة الأطباء في المدينة لتصل إلى 50 ألف ليرة سورية، مما زاد لحد كبير من معاناة المواطنين وعائقاً أمام المرضى، ويلجأ في الوقت الراهن أغلب أهالي المدينة إلى التوجه لمدينة دمشق بقصد العلاج.

وأكد الأهالي أن الكثير من الأطباء في مدينة الحسكة ماتت الإنسانية بقلوبهم وباتوا كالقصابين ونتيجة وجود حالات كثيرة تصل عيادات الأطباء يعالج الطبيب بسرعة دون معرفة المرض، مما أدى إلى استياء بين الأهالي الذين يجبرون على التوجه إلى مدينة دمشق إذ توفر الظروف المناسبة للمريض نوعاَ ما بحال لم يكن مطلوب للخدمة الإلزامية أو لسبب آخر.

يقول ( ن .خ ) في شهادته للمرصد السوري: لحادث سير أثناء قيادتي للسيارة وعند ذهابي إلى المشفى في مدينة الحسكة قالو لي أن وضعك جيد وأنت ليس بحاجة لشيء، وأثناء عودتي للبيت شعرت بالوجع في كامل جسمي وبعد ذهابي إلى عدة أطباء لم استفد أي شي، وعلى إثر ذلك توجهت إلى مدينة دمشق وخضعت لعدة عمليات جراحية في الظهر و الرجل وتركيب صفائح معدنية، ولو لم أسافر إلى دمشق لكنت تعرضت لشلل دائم بسبب إهمال الأطباء في مدينة الحسكة.

وتقول السيدة (م .خ) في شهادتها للمرصد السوري: كانت قدمي بحاجة لعملية جراحية بعد تعرضي لحادث وأثناء مراجعة الطبيب في مدينة الحسكة قام بإجراء عملية جراحية لي لكن لم تنجح العملية بسبب قلة الخبرة، وأصبت بشلل في قدمي كنت أتوجه إلى مدينة القامشلي للمعالجة لكن لم استفد شي، فبسبب الازدحام عند عيادة الطبيب كان يقوم بخمس دقائق بإجراء الكشف وإعطائي أدوية كالتي يقوم بإعطائها لكافة المرضى، الوضع الصحي في مدينة الحسكة بات متدهوراً وأصبح الأطباء قصابين وعديمي الإنسانية.

ويزيد مخاوف أهالي مدينة الحسكة من استمرار التدهور لدى الأطباء وزيادة معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتجاهل الدكاترة لها وتهميش المهنة الإنسانية واستخدام المهنة كوسيلة تجارية بعيدةً عن هدفها الأساسي الإنساني.