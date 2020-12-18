ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في إدلب تفرضه شركة وتد التابعة لهيئة تحرير الشام

عمدت شركة وتد للمحروقات، العاملة ضمن محافظة إدلب والتابعة لهيئة تحرير الشام، إلى رفع سعر المحروقات مرة أخرى اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر البنزين إلى 4,80 ليرة تركي، وسعر المازوت المستورد ارتفع إلى 4,92 ليرة تركية، فيما بلغ سعر اسطوانة غاز منزلي 75 ليرة تركية، بينما حافظ المازوت المكرر نوع أول وثاني على سعره عند “3.95 و3.69” ليرة تركية.

وكان المرصد السوري نشر في 8 من الشهر الجاري، أن شركة “وتد” للمحروقات قامت اليوم الثلاثاء، برفع أسعار المحروقات ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب، ووفقاً للأسعار الجديدة، فقد بلغ سعر البنزين 4,76 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد ارتفع إلى 4,80 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3,95 ليرة تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,69 ليرة تركية.

ونشر المرصد السوري مطلع الشهر الجاري، أن هيئة “تحرير الشام” افتتحت شركة محروقات جديدة ضمن مناطق نفوذها في محافظة إدلب، وأجزاء من ريف حلب