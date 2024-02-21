ارتفاع حصيلة الاستهداف الإسرائيلي على منطقة كفرسوسة إلى 3 قتلى بينهم مدني

استشهد مدني سوري جراء شظايا الاستهداف الإسرائيلي على شقة سكنية بمنطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق، حيث كان يتواجد أسفل المبنى لحظة الاستهداف، وبذلك، يرتفع تعداد الذين قضوا إلى 3، هم: مدني، و2 من جنسية غير سورية لم تعرف هويتهم بعد قتلوا ضمن الشقة المستهدفة والتي تقع قرب المدرسة الإيرانية، الجدير بالذكر أن قيادات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يترددون إلى المنطقة.

كما كان الاستهداف تسبب بسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية أيضاً بالشقة المستهدفة والمبنى الواقعة ضمنه، وتعد عملية الاغتيال هذه مشابهة لعملية اغتيال نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري، بعد استهدف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 13 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 8 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 31 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 31 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 6 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 8 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 3 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 7 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و1 على حمص

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.