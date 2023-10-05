ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 8 شهداء و30 جريح جراء القصف البري المكثف من قبل قوات النظام على إدلب وريفها

ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 8 شهداء و30 جريح جراء القصف البري المكثف من قبل قوات النظام على إدلب وريفها

استشهد طفل وشاب متأثرين بجراحهما نتيجة القصف الصاروخي الذي تعرضت له أطراف مدينة إدلب الشرقية اليوم من قبل قوات النظام، كما استشهد طفل بقصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف طريق سرمين – إدلب، وطفل في مدينة جسر الشغور.

وفي السياق جددت قوات النظام مساء اليوم قصفها الصاروخي بشكل كثيف على أطراف مدينة إدلب وبلدات بنش وسرمين وأريحا والنيرب بريف إدلب.

لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 8 و30 جريح في قصف قوات النظام على مناطق متفرقة من إدلب وريفها.

وبذلك، يرتفع إلى 441 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 288 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 219 من العسكريين و 136 من المدنيين بينهم 32 طفل و14 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 41 من المدنيين بينهم 5 سيدات و12 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-310 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.