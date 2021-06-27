ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4 جلهم أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف منبج شرقي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها يوم أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية خربة الزمالة الواقعة بريف مدينة منبج الشرقي، شمال شرقي حلب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا نتيجة انفجار اللغم في القرية إلى 4 جلهم أطفال، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية خربة الزمالة الواقعة بريف مدينة منبج الشرقي، شمال شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 542 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و177 طفلاً.