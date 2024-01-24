ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 جراء الاشتباكات المسلحة بين عشيرتين في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي

محافظة الرقة: ارتفع إلى 4 حصيلة القتلى جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة بين أبناء عائلة “البلاسم” وعشيرة “الجماسة” إضافة لسقوط عدد من الجرحى، وذلك بعد مقتل مواطنين اثنين من أبناء عائلة “البلاسم”، في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 4 اقتتالات، أسفر عن مقتل 5 و إصابة 4 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 2 اقتتال في دير الزور أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص