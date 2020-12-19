ارتفاع حصيلة قتلى القتال المسلح بين عشيرتين في مدينة الرقة إلى 4

ارتفاع حصيلة قتلى القتال المسلح بين عشيرتين في مدينة الرقة إلى 4

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 جراء العراك المسلح الذي وقع بين عشيرة التوادفة من جهة، وعشيرة الحليبين من جهة أُخرى في شارع المنصور وسط مدينة الرقة، يوم أمس.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الخلاف بين العشيرتين سببه “كشة حمام” وبدأ بعراك بالأسلحة البيضاء بين أفراد العشيرتين، ليتطور إلى حدوث اشتباك مسلح فيما بينهم، قبل أن تدخل القوى الأمنية التابعة لقسد وتفض القتال المسلح.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن عراك مسلح اندلع بين عشيرة التوادفة من جهة، وعشيرة الحليبين من جهة أُخرى في شارع المنصور وسط مدينة الرقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، استخدم الطرفان الأسلحة النارية خلال قتالهم، مما تسبب بسقوط قتيلين ووقوع عدد من الجرحى من كلا الطرفين، وسط توتر تشهده مدينة الرقة على خلفية العراك المسلح بين العشيرتين.