ارتفاع حصيلة قتلى الميليشيات التابعة لإيران بالضربات الأميركية على دير الزور إلى نحو 35 قتيلاً من جنسيات متعددة

ارتفاع حصيلة قتلى الميليشيات التابعة لإيران بالضربات الأميركية على دير الزور إلى نحو 35 قتيلاً من جنسيات متعددة

تأكد مقتل 5 من الميليشيات التابعة لإيران نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها طائرات حربية أميركية على محافظة دير الزور في الأيام الأولى من شهر شباط، حيث كانوا في عداد المفقودين ومنهم كانوا جرحى، وبذلك، يرتفع إلى 34 تعداد القتلى في تلك الاستهدافات، وهم 10 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و12 من جنسيات غير سورية.

وكانت الطائرات الأميركية شنت غارات جوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي وقاعدة الإمام علي ومنطقة قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب، وفيلا أبو العباس قائد مليشيا العباس عند دوار البلعوم على أطراف مدينة الميادين.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري ومعبر السكك غير الشرعي مع العراق.

وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.