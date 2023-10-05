ارتفاع حصيلة قتلى تفجير الكلية الحربية في حمص إلى 78 بينهم 9 مدنيين وإصابة أكثر من 140 بجراح

ارتفاع حصيلة قتلى تفجير الكلية الحربية في حمص إلى 78 بينهم 9 مدنيين وإصابة أكثر من 140 بجراح

ارتفعت حصيلة قتلى استهداف حفل تخريج طلاب ضباط في الكلية الحربية في حمص إلى 78 قتيل بينهم 9 مدنيين من ضمنهم 3 سيدات وطفلة من ذوي الضباط وإصابة أكثر من 140 بينهم عشرات المدنيين بعضهم بحالات حرجة مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، فيما تواصل سيارات الإسعاف نقل القتلى والمصابين من مكان التفجير.

واستهدف اليوم انفجار عنيف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وذويهم، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الاهلية، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار إلى مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط من قوات النظام في حصيلة أولية بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

يشار إلى أن قوات النظام أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات “الجيش السوري” ووزير الدفاع.