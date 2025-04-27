ارتفاع سعر المازوت في مناطق شمال شرق سوريا.. عبء إضافي على النقل ولقمة العيش

شهد قطاع النقل في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا تأثراً كبيراً نتيجة ارتفاع أسعار المازوت، ما أدى إلى مضاعفة أجور النقل وزيادة ملحوظة في تكاليف التنقل والعمل وأسعار البضائع، مما فاقم الأعباء المعيشية على السكان.

وفي هذا السياق، يقول (ع.ش.د) وهو من سكان ريف الحسكة الشمالي: “أجرة النقل ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الوقود، وكان لهذا تداعيات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أجور اليد العاملة والنقل وارتفاع أسعار البضائع. لدي سيارة شحن متوسطة أعمل عليها منذ 20 عامًا، واضطررت مؤخرًا إلى رفع أجور النقل. في البداية، لم يتقبل الزبائن السعر الجديد، لكنهم مضطرون للتكيف مع الوضع بسبب ارتفاع الوقود. حاليًا، أعمل في نقل العمال من منازلهم إلى الحقول للقيام بالتعشيب، وكان أجر النقل سابقًا 75,000 ليرة سورية، والآن أصبح 150,000 ليرة سورية، رغم أن خط السير لم يتغير”.

من جانبه، يقول المزارع (ن.م) من سكان ريف الدرباسية: “اضطررت إلى حجز سيارة لنقل العمال إلى الحقل لتعشيب العدس، وتفاجأت بارتفاع أجور النقل إلى الضعف. في العام الماضي، كنت أدفع للسائق 70,000 ليرة سورية، أما هذا العام، وبسبب ارتفاع سعر المازوت، أصبحت أدفع 140,000 ليرة سورية لكل رحلة. هذا سيرفع تكاليف الزراعة وسيؤدي إلى خسائر لبعض المزارعين الذين لم يتمكنوا من تأمين المازوت لري محاصيلهم”.

أما (ع.ح) صاحب شاحنة كبيرة ينقل البضائع من المخازن إلى المحلات، فيقول: “أجرة النقل ارتفعت إلى الضعف، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية التي أنقلها من المستودعات إلى القرى والمدن. وفي نهاية المطاف، يبقى المواطن هو المتضرر من هذه العملية، لأن أصحاب المحلات يرفعون أسعار البضائع التي يوردونها إلى محلاتهم، ما يزيد من معاناة المواطنين”.

ويشكي المواطن (م.أ) من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السمن والسكر والزيوت والأرز، قائلاً: “لم أعد قادرًا على تأمين مستلزمات منزلي اليومية بسبب ارتفاع الأسعار دون زيادة في دخلي. لدي ثلاث بنات يعملن في الحقول الزراعية، ويكسبن مقابل عملهن 5000 ليرة سورية عن كل ساعة عمل، وبنهاية اليوم يحصلن على 40,000 ليرة سورية. هذا المبلغ لا يكفينا ليوم واحد، وأحيانًا لا يكفي بسبب ارتفاع السلع الأساسية وأجور النقل. هذه الزيادة تجعل حياتنا أكثر صعوبة، وإذا انتهى عمل التعشيب، لن يكون لدينا مصدر دخل لنعيش منه”.

ويبقى المواطن يواجه معاناة يومية في تأمين لقمة عيشه، وسط غياب حلول توازن بين احتياجات اليد العاملة والموظفين، وبين الأجور المحدودة التي يتقاضونها يومياً أو شهرياً.