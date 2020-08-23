ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 60.. وشفاء 51 حالة منهم في شمال غرب سورية

سجلت السلطات الصحية، اليوم، حالة مصابة بفيروس “كورونا” في ريف إدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 60 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و29 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و29 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 51 حالة.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.