ارتفاع عدد الغارات الجوية الروسية إلى 7 ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” منذ صباح اليوم

ارتفاع عدد الغارات الجوية الروسية إلى 7 ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” منذ صباح اليوم

جدد الطيران الحربي الروسي غارات الجوية ضمن منطقة “بوتين-أ ردوغان”، حيث نفذ غارتين جويتين على محاور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، وغارة ثالثة بمحيط الغسانية غربي جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد الغارات الجوية الروسية إلى 7 منذ صباح اليوم.

ونفذ الطيران الحربي الروسي صباح اليوم، 4 ضربات جوية، طالت مقرات عسكرية في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، ومحيط قرية عين شيب غربي إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، وسط تصاعد أعمدة اللهيب من المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.