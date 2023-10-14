ارتفاع عدد الغارات الجوية الروسية إلى 7 منذ صباح اليوم.. وهيئة تحرير الشام تستهدف بالصواريخ مواقع قوات النظام بريف إدلب

ارتفاع عدد الغارات الجوية الروسية إلى 7 منذ صباح اليوم.. وهيئة تحرير الشام تستهدف بالصواريخ مواقع قوات النظام بريف إدلب

نفذ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتن استهدفتا معمل الغزل في المنطقة الصناعية على طريق إدلب – سرمين على أطراف مدينة إدلب الشرقية، وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية الروسية منذ صباح اليوم إلى 7 غارات.

واستهدفت هيئة تحرير الشام بالقذائف الصاروخية مواقع تابعة لقوات النظام على محور سراقب بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت بصواريخ “الكاتيوشا” مواقع قوات النظام على محور قرية كفربطيخ بريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدة سرمين وقرية معارة عليا بريف إدلب الشرقي، ومحيط بلدات بنش ووأريحا ومعربليت وحرش بينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط الكبينة والتفاحية بريف اللاذقية الشمالي.