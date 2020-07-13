 ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى 5 من الكوادر الطبية في إدلب وحلب.. و”مديرية الصحة في إدلب” تمنع تداول ونشر أسماء المصابين

أفادت مصادر طبية، بأنه تم تسجيل إصابة جديدة بوباء “كورونا” في محافظة إدلب، حيث أكدت نتائج الفحص بإصابة أحد الكوادر الطبية “مقدم رعاية طبية” في مدينة إعزاز شمال حلب.

ليرتفع بذلك، عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى الآن إلى 5 من الكوادر الطبية، حيث تم تسجيل إصابة 3 أطباء وممرض و مقدم خدمة طبية.

وأصدرت مديرية الصحة في إدلب تعميما إلى موجها إلى كافة العاملين في القطاع الصحي، تمنع تداول أو نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا تحت طائلة المسؤولية.

ويتخوف سكان شمال غرب سورية من انتشار الوباء في ظل غياب دور الجهات الحكومية والسلطات المسيطرة على المناطق.

وتشهد مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سورية، نقصا حادا في التجهيزات الطبية وإجراءات الوقاية من انتشار وباء “كورونا”.