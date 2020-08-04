ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في ريف حلب إلى 19.. و23 حالة تتماثل للشفاء في شمال غرب سورية

سجلت السلطات الصحية في مناطق شمال غرب سورية حالتين تحملان فيروس “كورونا” في ريف حلب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في ريف محافظة حلب إلى 19.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 38 بينهم كوادر طبية وهم: 17 في إدلب وريفها، و19 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

كما تعافت 3 حالات جديدة.

وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 23.