ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. و”حكومة الإنقاذ” تصدر قراراً بالإغلاق بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات

ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. و”حكومة الإنقاذ” تصدر قراراً بالإغلاق بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات

أصدرت “حكومة الإنقاذ” اليوم، قراراً بإغلاق المطاعم وصالات الأفراح والمسابح العامة والصالات الرياضية، إضافة لمنع البازارات الشعبية وأسواق بيع الطيور والحيوانات والدراجات النارية بسبب الازدياد الكبير في أعداد إصابات “كورونا”، وذلك ابتداءً من اليوم حتى نهاية الشهر الحالي أكتوبر/تشرين الأول.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 23 شخصاً في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، ومناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.