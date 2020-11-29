ارتفاع عدد ضحايا “كورونا” إلى 166.. و15766 تعداد الإصابات الإجمالي في شمال غرب سورية

توفي 14 شخصاً في شمال غرب إدلب، جراء إصابتهم بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 166.

على صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية 251 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي إلى 15766 إصابة، بينما تم تسجيل 275 حالة شفاء جديدة، ليصبح العدد الكلي 7342.

ورصد المرصد السوري تفشي الوباء في عموم مناطق شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وهيئة تحرير الشام والفصائل، تزامناً مع عدم قدرة المراكز الصحية على استيعاب أعداد المرضى المتزايد.