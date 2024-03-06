ارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 3 في محاولة تسلل لفصائل “الفتح المبين” على محور شمالي اللاذقية

ارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 3 في محاولة تسلل لفصائل “الفتح المبين” على محور شمالي اللاذقية

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب 5 آخرون بجروح بليغة إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي، بعد محاولة تسلل لقوات الأخيرة، ليرتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 3 عناصر.

وبذلك، يرتفع إلى 95 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 94 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 39 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–54 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر