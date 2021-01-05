ارتفاع عدد قتلى استهداف مجموعة عناصر من الفرقة الرابعة في بلدة تسيل إلى 6 بينهم ضابط برتبة مقدم

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في الفرقة الرابعة التابعة للنظام، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الساعات الأخيرة من نهاية العام الفائت، جراء استهداف سيارة للفرقة الرابعة من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية وسط بلدة تسيل غربي درعا.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى في هذا الهجوم إلى 6 وهم ضابط برتبة مقدم في الفرقة الرابعة و4 من عناصره لقوا حتفهم فورا، بالإضافة للعنصر الذي قتل اليوم.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 835 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 546، وهم: 152 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 246 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و106 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.