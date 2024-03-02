ارتفاع عدد قتلى “الدفاع الوطني” إلى 3 عناصر بانفجار لغم زرعه “التنظيم” في بادية دير الزور

ارتفاع عدد قتلى “الدفاع الوطني” إلى 3 عناصر بانفجار لغم زرعه “التنظيم” في بادية دير الزور

محافظة دير الزور: فارق عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” حياته جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء البحث عن الكمأة في بادية التبني بريف دير الزور الغربي، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 من الميليشيا آنفة الذكر.

ووثق نشطاء المرصد السوري اليوم، مقتل عنصرين من ميليشيا “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك أثناء بحثهما عن مادة الكمأة في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

وينحدر القتيلين من بلدة معدان عتيق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري158 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

118 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 62 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 22 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 35 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة

– 30 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 5 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 14 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران