ارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 4 بينهم ضابط في اشتباكات مع مهربين في منطقة جرود القلمون بريف دمشق

ارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 4 بينهم ضابط في اشتباكات مع مهربين في منطقة جرود القلمون بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: وثق نشطاء المرصد السوري، مقتل عنصرين أحدهما ضابط برتبة ملازم نتيجة الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس، بين مجموعة من المهربين من جهة، وعناصر قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام من جهة أخرى، في جرود القلمون بريف دمشق.

ووثق المرصد السوري قبل قليل مقتل عنصر ثاني، كما وثق يوم أمس مقتل عنصر آخر.

وبذلك، بلغ عدد قتلى قوات النظام 4 أحدهم ضابط برتبة ملازم، نتيجة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من المهربين من جهة، وعناصر قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام من جهة أخرى، في جرود القلمون بريف دمشق، يوم أمس.

وأشار المرصد السوري في 9 آب الفائت إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص المباشر عنصرين من قوات “حصن الوطن” العاملة مع “حزب الله” اللبناني، وهما من كبار مروجي المخدرات بمنطقة جرود القلمون، مما أدى لمقتلهما على الفور، في بلدة حوش عرب في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.