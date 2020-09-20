 ارتفاع عدد قتلى قوات النظام خلال الـ24 الفائتة على محاور إدلب إلى 8.. و”تحرير الشام” تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب

وثق المرصد السوري ارتفاع عدد قتلى قوات النظام خلال الـ24 ساعة الفائتة إلى 8 عناصر، نتيحة القصف والاشتباكات على محاور بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، وكان المرصد السوري وثق، أمس، مقتل عنصر وجرح آخرين من قوات النظام جراء انفجار لغم متقدم على محور حرش قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد آخر، استهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف الـ”b9″مواقع قوات النظام في قرية بسرطون بريف حلب الغربي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، استشهاد شاب من أبناء مدينة “الأتارب” غربي حلب، جراء استهداف سيارته بقذيفة صاروخية من قِبل قوات النظام المتمركزة في الفوج “46” بريف حلب الغربي.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، غارات مكثفة نفذتها الطائرات الحربية الروسية، استهدفت محيط مدينة إدلب الغربية ومنطقة عرب سعيد ومحيط بلدة باتنتا شمال غرب إدلب.

يذكر أن المناطق المستهدفة يتواجد فيها معسكرات ومقرات لهيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية.