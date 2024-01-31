ارتفاع عدد قتلى هيئة تحرير الشام في استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للميليشيات الإيرانية إلى 6

ارتفاع عدد قتلى هيئة تحرير الشام في استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للميليشيات الإيرانية إلى 6

محافظة إدلب: ارتفع عدد الخسائر البشرية ضمن صفوف هيئة تحرير الشام إلى 6 بعد مقتل عنصرين آخرين، في هجوم طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للميليشيات الإيرانية، استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ “الهيئة” بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي.

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابة أخرى بحالة حرجة.

وقبل قليل وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام وإصابة 3 آخرين بجراح إثر استهداف طائرة مسيّرة “إنتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية لسيارة عسكرية تابعة للهيئة بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.