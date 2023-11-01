ارتفاع عدد هجمات “الانتقام لغزة” إلى 17.. استهداف قاعدتي التنف وأكبر قاعدة أمريكية في سوريا 

محافظة دير الزور: تعرض أكبر قاعدة أمريكية في سوريا لاستهداف، فجر اليوم، حيث سقط صاروخين في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، مصدره مناطق قوات النظام في بلدة محكان بريف دير الزور، وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعدة، وسط حالة استنفار من قبل القوات الأمريكية.

على صعيد متصل، هاجمت طائرات مسيرة قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية-العراقية -الأردنية، حيث دوت عدة انفجارات، مما أسفر عن خسائر مادية في القاعدة.

وتأتي تلك الهجمات في إطار عمليات ضد القوات الأمريكية “انتقاما لغزة”

ودوت مساء أمس انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سوريا، بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن أسباب الانفجار إن كانت تدريبات عسكرية أو استهداف تعرض له الحقل حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 17 استهداف لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 2 على قاعدة خراب الجير برميلا، 2 على قاعدة الشدادي.