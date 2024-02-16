ارتفاع قتلى عناصر “الجيش الوطني” في عمليتين سابقتين لقسد في ريفي حلب والحسكة إلى 9

لقى 3 عناصر من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة مصرعهم، متأثرين بجراح أصيبوا بها بتاريخ 12 شباط الجاري، في عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري، على نقاط عسكرية تابعة للفصائل ضمن منطقة “درع الفرات”، عبر معبر الحمران بريف جرابلس شرقي حلب.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لأنقرة إلى 6 عناصر.

ويشار إلى أن هذه العملية تزامنت مع هجوم أخر نفذتها قوات مجلس تل تمر العسكرية بتاريخ 12 شباط الجاري، على مواقع الفصائل، في محور تل تمر بريف الحسكة الغربي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق بتاريخ 12 شباط الجاري، مقتل 3 من عناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة، في عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري على نقاط تابعة للفصائل ضمن منطقة “درع الفرات” في جهة معبر الحمران بريف جرابلس شرقي حلب، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما دمرت القوات عربة عسكرية تابعة للفصائل في المنطقة.