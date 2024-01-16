ارتفاع قتلى قوات النظام على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” بعملية بادية السخنة إلى 3

قتل أحد عناصر قوات النظام متأثراً بجراح أصيب بها جراء اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” بتاريخ 11 كانون الثاني الجاري، ضمن بادية السخنة شرقي حمص، وبذلك، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام بالاشتباكات آنفة الذكر إلى 3، والعدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة أيضاً.

يذكر أن المرصد السوري كان قد أشار في 11 من الشهر الجاري إلى مقتل 2 من قوات النظام جراء هجوم شنه عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقاط الفرقة 17 و”الدفاع الوطني”، قرب بلدة الطيبة ضمن بادية حمص الشرقية، حيث جرت اشتباكات عنيفة وتمكن “التنظيم” من قطع طريق الكوم – السخنة وانسحاب قوات النظام و”الدفاع الوطني” باتجاه بلدة الكوم.