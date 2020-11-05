ارتقاء مواطن ووقوع جرحى جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على في ريف إدلب الجنوبي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتقاء مواطن ووقوع ثلاث جرحى من المدنيين، من بينهم مواطنة، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام البرية على بلدة كنصفرة في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على محافظة إدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن جنوبي المدينة، في حين دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل على محور فليفل بريف إدلب الجنوبي، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.