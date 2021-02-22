اردوغان يرى “فرصة” لرفع العقوبات الأميركية عن ايران

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد أن هناك “فرصة” لرفع العقوبات الأميركية عن إيران وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال اردوغان في بيان “نأمل في أن تتمكن الإدارة الأميركية الجديدة من التخلي عن العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران (…) التصريحات الأخيرة أتاحت فتح فرصة جديدة حول هذا الموضوع”.

كما أكد الرئيس التركي أن إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، هو “الموقف الأكثر منطقية” الواجب اعتماده.

المصدر: وكالات