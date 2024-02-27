استجابة لدعوات إضراب عام.. محتجون يغلقون عدة طرق رئيسية في السويداء وريفها

محافظة السويداء: بدأ محتجون صباح اليوم بقطع عدة طرقات في ريف السويداء استجابة لدعوات أطلقها ناشطون في الحراك السلمي، للبدء بإضراب عام في المحافظة اليوم، حيث قطع المحتجون بالإطارات المشتعلة طريق دمشق -السويداء، في مدينة شهبا، وطريق بلدة قنوات بريف السويداء الشرقي، وبلدة المزرعة في الريف الغربي، ومدخل بلدة القريا، إضافة لأحد الطرق الرئيسية داخل المدينة، بينما سمح المحتجون لسيارات الإسعاف وطلاب الجامعات والمدارس بالمرور.

وتجمع عشرات المواطنين أمام مبنى نقابة المهندسين الزراعيين في مدينة السويداء، استجابة للدعوات وللتنديد بالنظام وحكومته ورفضاً لتدخل “حزب البعث” في النقابات.

وفي 25 شباط الجاري، تجمع العشرات من المواطنين من أبناء السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، في مظاهرة جديدة في إطار استمرار الحراك السلمي والانتفاضة بوجه النظام وحكومته في المحافظة، وتأكيداً على مطالب المتظاهرين في الحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة في البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام.