استجواب سوري قام بتمثيل مشهد يصور جلد ماكرون بأحد شوارع برلين

تحقق الشرطة الألمانية مع كاتب سوري ساخر صور مقطع فيديو في أحد شوارع برلين ظهر فيه وهو يرتدي الزي العربي ويقوم بجلد رجل مكبل اليدين يضع قناعا بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الفيديو فايز كنفش، وهو يسحب الرجل الذي يضع صورة ماكرون بينما كان المارة يهللون في شارع زونينالي بحي نويكولن بالعاصمة برلين الذي يشتهر بمطاعمه ومتاجره العربية والتركية.

ولدى كنفش ما يزيد على مليون متابع على يوتيوب ويستخدم قناته للترويج للإسلام بوصفه دينا يدعو للسلام.

وأفاد فايز كنفش بأن الشرطة أوقفته واستجوبته حول هذا المشهد التمثيلي المثير، مشيرا إلى أنه كان يريد أن يظهر للألمان والغربيين أن حرية التعبير لها حدود.

وقال عبر الهاتف من برلين التي يقطنها منذ أربع سنوات بعد فراره من سوريا: “لم تكن النية أبدا التحريض على العنف.. أردنا فقط أن نقول “إذا كانت حرية التعبير تسمح لك بإهانة نبينا، فلا تنزعج إذا وجهنا الإهانة لقادتك”.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إن السلطات تبحث ما إذا كانت لقطات الجلد الصادمة تصل إلى حد التحريض على ارتكاب أعمال عنف أم أنها كانت على سبيل التهكم.

وصرح المتحدث بأن شابا يبلغ من العمر 23 عاما تم استجوابه بشأن هذه الواقعة، دون أن يذكر اسمه.

ويعيش في ألمانيا 3 ملايين تركي وحوالي 800 ألف سوري.

وأثار ماكرون غضب المسلمين في أنحاء العالم بسبب دفاعه عن الحق في نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وقتل أربعة أفراد في هجومين بمدينتين فرنسيتين على أيدي أشخاص يعتقد أنهم متشددون إسلاميون خلال الأسابيع الماضية مع تصاعد الغضب بشأن الرسوم.

المصدر: رويترز +RT