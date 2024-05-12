استخدم خلالها قذائف “الآربيجي”.. جرحى باقتتال عائلي في ريف ديرالزور الشرقي

محافظة ديرالزور: أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر اندلاع اشتباكات عشائرية استخدم خلالها رشاشات ثقيلة وقذائف “الآربيجي” بين عائلتين، على خلفية تجدد ثأر قديم بينهما، في بلدة غرانيج بريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة “قسد”، وسط مناشدات لوجهاء المنطقة للتدخل وفض النزاع بين الطرفين.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات عائلية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور، نتيجة خلاف قديم بين أفراد من العائلتين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 40 اقتتال، أسفر عن مقتل 19 شخص بينهم سيدة وطفل، و إصابة 98 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 29 اقتتال في دير الزور، أسفرت عن مقتل 5 بينهم طفل، وإصابة 56 أشخاص بجراح

– 3 اقتتالات في الرقة، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجراح

– 3 اقتتالات في حلب، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 14 شخص بجراح بينهم عنصر من “الأسايش”.

– 5 اقتتالات في الحسكة، أسفرت عن مقتل 5 بينهم سيدة وإصابة 8 أشخاص