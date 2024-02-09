استشهاد أحد الكتّاب تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا “سيء الصيت”

محافظة السويداء: استشهد مواطن “كاتب وشاعر” من محافظة السويداء تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا سيء الصيت، عقب مداهمة منزله واعتقاله في مدينة صحنايا بريف دمشق من قبل دورية تابعة للمخابرات العسكرية في عام 2014.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن ذويه وبعد انتظار سنوات اكتشفوا ومن خلال التحري أنه قد استشهد تحت وطأة التعذيب بعد اعتقاله قرابة أسبوعين.

يشار بأنه شارك في احتجاجات سلمية ضد النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 9 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب.