استشهاد أخوين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد أخوين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب على أطراف بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 588 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و 201 طفل.