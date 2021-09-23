استشهاد رجل مسن بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: توفي رجل مسن من أهالي حي الجورة بمدينة دير الزور، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية البغيلية في ريف دير الزور.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 595 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و 206 طفلاً.