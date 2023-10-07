استشهاد رجل مسن بقصف لقوات النظام بقذائف الفوسفور المحرمة دولياً على مدينة دارة عزة وبلدة أريحا بريفي حلب وإدلب

استشهد رجل مسن جراء قصف قوات النظام مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بقذائف الفوسفور المحرمة دولياً، كما قصفت بقذائف الفوسفور بلدة أريحا بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 465 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 300 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 221 من العسكريين و 151 من المدنيين بينهم 37 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-61 من المدنيين بينهم 7 سيدات و21 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-312 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.