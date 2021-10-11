استشهاد رجل وامرأة وإصابة 6 بينهم أطفال ونساء بانفجار مجهول في منزل في ريف جرابلس

محافظة حلب: استشهد رجل وامرأه أصيب 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، جراء انفجار مجهول في منزل بقرية الدابس جنوب مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، ورجحت المصادر أن الانفجار نتيجة مواد متفجرة كانت ضمن المنزل.

على صعيد متصل، استشهد طفل من مهجري مدينة القورية بدير الزور، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها في تفجير الدراجة المفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي بتاريخ 28 أيلول الفائت، حيث فارق الحياة في المستشفيات التركية.

وكان المرصد السوري قد وثق مقتل 6 بينهم عناصر في الفصائل الموالية لتركيا، إضافة إلى إصابة 12 شخص بينهم طفلان بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، بانفجار سيارة ملغمة في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.