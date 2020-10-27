استشهاد رجل وسيدة وإصابة آخرين بينهم طفل بقصف بري لقوات النظام على ريف حلب

‏استشهد رجل وسيدة وأصيب 3 آخرين بينهم طفل، مساء اليوم، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على بلدة ‎تديل بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام على مدينة أريحا والبارة وبليون وكفرعويد بريف إدلب.

واستهداف الفصائل بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع قوات النظام في أكثر من 40 موقعاً كل من أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على خلفية القصف والاستهدافات منذ ليل أمس، حيث ارتفع إلى ما لا يقل عن 15 عنصر، توزعوا على النحو التالي: 3 في سراقب شرقي إدلب و4 في محاور جبال اللاذقية و3 في ريف حماة واثنان في حلب، و3 على محور كفرنبل.

كما قتل عنصر من الفصائل بقصف نفذته قوات النظام على محاور مدينة سراقب اليوم.