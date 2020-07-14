استشهاد رجل وطفله في قصف بري على أريحا.. ونحو 25 غارة تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الشهداء المدنيين إلى 2 وهم : رجل وطفله استشهدا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، ارتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى 23، من بينها 12استهدفت جبل الأكراد.

كما استهدفت ريف إدلب بـ11 غارة.

وقصفت قوات النظام البرية مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية وريف اللاذقية إضافة إلى سهل الغاب.

وكانت طائرة استطلاع مذخرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدفت دراجة نارية كانت تقل رجل وامرأة بالقرب من بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.