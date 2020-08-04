استشهاد سيدة جراء إطلاق نار بين “قسد” ومسلحين مجهولين.. وتعزيزات عسكرية لـ”قسد” تتجه إلى مناطق الاحتجاجات شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهدت سيدة جراء تبادل لإطلاق النار بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحين مجهولين في قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية توجهت من عدة مناطق إلى مدن وقرى تشهد أعمال عنف واحتجاجات ضدها.

وكانت قوات سورية الديمقراطية، انتشرت في القرية ومحيطها، بعد ساعات من الاحتجاجات والمظاهرات التي ترافقت مع قطع طرقات وإشعال الإطارات المطاطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 555 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 190 مدنيا، من بينهم 14 طفل و9 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 361 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.