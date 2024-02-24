استشهاد سيدة جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بريف حلب الجنوبي

محافظة حلب: استشهدت سيدة من أهالي قرية رسم الحمام التابعة لناحية الخفسة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بريف حلب الجنوبي، اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بها أثناء رعيها الأغنام.

وبذلك، يرتفع إلى 19 بينهم 15 طفل وسيدة تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 30 شخص، من ضمنهم سيدة و22 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 12 بينهم 8 أطفال وسيدة وأصيب 22 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 7 أطفال وأصيب 8 أطفال آخرين بجراح