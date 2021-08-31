استشهاد سيدة في ريف درعا.. وقوات النظام تقصف أحياء درعا البلد قبل ساعات من تنفيذ الاتفاق الجديد

محافظة درعا: استشهدت سيدة جراء قصف مدفعي لقوات النظام، استهدف بلدة المزيرعة في ريف درعا.

وأصيب شاب في مدينة طفس غرب درعا، برصاص عشوائي مصدره حواجز قوات النظام في تل السمن وحاجز التابلين.

على صعيد متصل، سقطت قذائف مدفعية على أحياء درعا البلد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان مصادر المرصد السوري قد أفادت، بأن لقاءًا جرى بين وفد من اللجان المركزية في حوران واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري برعاية روسية، في اليوم الأخير من المدة الزمنية لخارطة الطريق الروسية التي حددت نهايتها في 31 آب، أي اليوم الأربعاء، حيث تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ المطالب بدءًا من يوم غد الأربعاء، وتتضمن بنود الاتفاق الجديد على وقف إطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي والسوري، وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، اليوم، بأن وجهاء من مختلف مناطق درعا دخلوا على خط المفاوضات مع “اللجنة المركزية” في درعا البلد بطلب روسي، لإقناع عدد من المسلحين بتسليم سلاحهم الكامل وترحيلهم إلى الشمال السوري.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، قصفًا بأكثر من 50 صاروخ من نوع أرض – أرض على أحياء درعا البلد المحاصرة، تزامنًا مع قصف صاروخي يكاد لا يتوقف في ظل المعارك العنيفة الدائرة على محاور القتال في المنطقة، حيث تحاول قوات الفرقة الرابعة اقتحام درعا البلد مدعومة بالميليشيات الموالية لها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر صباح اليوم أن مسلحون محليون هاجموا بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء كتيبة الدبابات بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشيخ سعد غربي درعا، وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مناطق في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، وفي ريف درعا الأوسط هاجم مسلحون محليون أيضا حاجزا للمخابرات الجوية في مدينة داعل بقذائف الـ”RPG” والأسلحة الرشاشة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تواصل قوات النظام قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد المحاصرة.