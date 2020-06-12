استشهاد سيدة في قصف سابق للطائرات الروسية.. والقوات التركية تعزز مواقعها في منطقة “بوتين-أردوغان”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد سيدة متأثرة بإصابتها في قصف الطائرات الحربية الروسية قبل أيام، على منطقة بليون في جبل الزاوية.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق جنوب إدلب بالمدفعية الثقيلة حيث استهدفت محور فليفل، كما شهد محور قرية الرويحة لقصف متبادل بين قوات النظام من جهة، والفصائل هناك.

ورصد المرصد السوري رفع القوات التركية سواتر ترابية بالقرب من نقاطها في منطقة سراقب وتفتناز وبنش وطريق آفس في ريف إدلب، وشرق الأتارب والجينة في ريف حلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكانت قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وشهد محور فليفل استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والفصائل، دون معلومات عن خسائر بشرية.