استشهاد سيدة وإصابة آخرين جراء قصف بري لقوات النظام على قرى “جبل الزاوية”.. والفصائل تقصف مدينة سراقب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد سيدة وإصابة آخرين، مساء اليوم، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، استهدف بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً استهدف مواقع خاضعة تحت سيطرة الفصائل في قرية بليون بجبل الزاوية بريف إدلب، وقسطون بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة تمركزات قوات النظام في سراقب شرق مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل المقاتلة والإسلامية، استهدف مواقع قوات النظام في قرية حزارين بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت الفصائل نقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في قلعة شلف ومواقع أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقصفت قوات النظام، صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة، بلدة كنصفرة وقرى سفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.