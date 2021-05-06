استشهاد سيدة وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف قوات النظام لسيارة مدنية بصاروخ موجه بريف إدلب الشمالي الشرقي

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة مدنية أثناء مرورها على الطريق الزراعي بين قريتي معارة النعسان وكتيان شرق بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة، وإصابة ثلاثة آخرين ممن كانوا ضمن السيارة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إلى مقتل عنصر من فصيل “جيش الأحرار” وإصابة ثلاث عناصر آخرين، جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها قوات النظام، على إحدى نقاطهم العسكرية، على محور معارة النعسان، شمالي إدلب، في حين استهدفت الفصائل المقاتلة، آلية تحصين لقوات النظام “تركس” بصاروخ موجه، على محور قرية البوابية، في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.