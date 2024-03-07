استشهاد شابين جراء انفجار مجهول ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: استشهد شابان أحدهما من مهجري مدينة عفرين والآخر من أهالي قرية فافين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، إثر انفجار مجهول ضمن محل لتصليح الأدوات الكهربائية يوم أمس الأربعاء.

وفي 29 شباط الفائت، استشهد مواطن في العقد الثالث من العمر، وأصيب قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أفرين لتلقي العلاج.