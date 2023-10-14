استشهاد شاب أثناء تواجده على خطوط التماس بريف منبج الغربي شرقي حلب

محافظة حلب: استشهد شاب ينحدر من قرية الجات اليوم، بالرصاص، أثناء تواجده على خطوط التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري من جهة، ومناطق فصائل “الجيش الوطني” من جهة أخرى، على محور القدور بريف منبج الغربي شرقي حلب.

وتشهد الخطوط الفاصلة بين الطرفين في أرياف منبج اشتباكات واستهدافات متبادلة بين حين لآخر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 تشرين الأول الجاري، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات مجلس منبج العسكري من طرف والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر على محور جبل الصياد بريف منبج شرقي حلب، تزامنا مع قصف القوات التركية بقذائف المدفعية الثقيلة قرية قرموغ شرقي مدينة عين العرب (كوباني).