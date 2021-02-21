استشهاد شاب بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد شاب من أبناء بلدة كفرناسج بريف درعا، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب، في محيط بلدة عقربا بريف المحافظة، وذلك أثناء قيامه برعي الأغنام في المنطقة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 435 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 143 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 47 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.