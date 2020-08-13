استشهاد شاب برصاص “الجندرما”.. وارتفاع عدد الضحايا برصاصها منذ انطلاق الثورة السورية إلى 452 مدنيا

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم استشهاد شاب من أبناء بلدة بنش في ريف إدلب، جراء إطلاق النار عليه من قِبل حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء محاولته اجتياز الحدود السورية نحو الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 452 مدني، من بينهم 80 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.